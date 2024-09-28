عراقجي يحذر من عواقب الاجراءات الارهابية الصهيونية

واكد عراقجي خلال اللقائين على مسؤولية الامم المتحدة لاتخاذ اجراء عاجل لحماية السلام والامن الاقليميين والدوليين.

واشار عراقجي الى قصور مجلس الامن الدولي في اتخاذ اي اجراء مؤثر وعجزه عن استصدار حتى بيان بسيط في التنديد بالابادة الجماعية والعدوان الاسرائيلي، مؤكدا الواجب القانوني والاخلاقي للامين العام ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة لتعبئة المجتمع الدولي لمواجهة الممارسات الشريرة للكيان الغاصب.

ووصف العقبات التي تضعها امريكا في مجلس الامن الدولي والحد من اي اجراء لارغام الكيان الصهيوني على وقف الابادة الجماعية في غزة والاعتداءات على لبنان بانها غير قانونية ومخزية، قائلا ان امريكا هي شريك قطعي لجرائم وشرور اسرائيل مضيفا ان استخدام القنابل الخارقة للتحصينات التي قدمتها امريكا لاغتيال قادة المقاومة، هو مثال بارز على مشاركة امريكا في جرائم اسرائيل.

واكد وزير الخارجية عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية للدفاع الشامل عن مصالحها الحيوية وامنها القومي امام الممارسات الشريرة للكيان الصهيوني قائلا ان طريق وتطلعات المقاومة امام العدوان والاحتلال الاسرائيليين سيستمران بقوة وان جرائم الكيان الصهيوني ستجعل شعوب المنطقة اكثر عزما لاحقاق حقوقها المؤكدة ومواجهة شرور الكيان الاسرائيلي.