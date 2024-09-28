ولايتي: الاغتيالات الغادرة، لن تفت في عضد المقاومة

طهران/ 29 ايلول/سبتمبر/ارنا – قال مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي ان قادة الكيان الصهيوني يجب ان يعلموا انهم وبهذه الاغتيالات الجبانة التي تتم في ظل الدعم الامريكي، لن يثبطوا من عزيمة وايمان المقاومة والمسلمين في التصدي لظلم وجرائم هذا الكيان السفاح.

وقدم ولايتي في بيان التهاني والتعازي باستشهاد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وقال: بلا ريب فان درب هذا الشهيد الكبير في مواجهة الكيان الصهيوني النحس، سيستمر وسيصبح باذن الله اكثر قوة ومتانة من ذي قبل.