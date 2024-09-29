ايران تدعو لإجتماع طارىء لمجلس الامن الدولي اثر اغتيال السيد حسن نصرالله

وعقب اغتيال الشهيد السيد حسن نصر الله و معاون العمليات في حرس الثورة الاسلامية العميد عباس نيلفروشان واستمرار العدوان الصهيوني على لبنان،وجّه سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، و الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي صامويل زابوغار رسالة مطالبا فيها عقد اجتماع طارئ لهذا المجلس لادانة الاجرام الصهيوني بشدة ولاتخاذ اجراءات فورية وحاسمة لوقف العدوان الاسرائيلي ومنع جر المنطقة الى حرب شاملة.

وفي رسالته هذه ، لفت سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الى ان الكيان الصهيوني ينفذ اعمالا همجية ضد لبنان ومن بينها الجريمة الارهابية الواضحة ضد الأحياء السكنية في ضاحية بيروت الجنوبية لاغتيال امين عام المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) السيد حسن نصرالله عبر طائراته التي ألقت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنا من المتفجرات والمقدمة من الادارة الامريكية.

ورأى ايرواني بان هذه الأعمال العدوانية الواضحة، بعد الهجوم العدواني الغاشم الذي قام به الكيان الاسرائيلي للبنان خلال الأسبوع الماضي، تعتبر تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وتؤدي بالمنطقة برمتها إلى كارثة واسعة النطاق.

واشار الى ان الكيان الصهيوني ولأكثر من عام، يتمادى بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة دون عقاب او مساءلة في حين أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عاجز عن اتخاذ قرار مناسب و إصدار بيان إدانة بسيط بسبب سياسات الولايات المتحدة.

كما جاء في رسالته ايضا بأن الكيان الغاصب المتمرد يقوم بتوسيع حربه العدوانية ضد لبنان ويقوم بشكل واضح بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية، مؤكدا على ضرورة محاسبة الكيان الإسرائيلي وان يتحمل عواقب جرائمه الشنيعة.

واضاف ايراواني بان الجمهورية الإسلامية الايرانية تدين هذه الأعمال العدوانية الجبانة بأشد العبارات الممكنة، مطالبا مجلس الأمن بأن يدين أعمال الكيان الإسرائيلي بشكل حاسم وقوي نظرا للتداعيات الوخيمة لهذه الأعمال على السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وفي رسالته التي وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ،ذكر سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو الى عقد اجتماع طارئ لهذا المجلس لاتخاذ اجراءات فورية وحاسمة لوقف العدوان الاسرائيلي ومنع جر المنطقة الى حرب شاملة.

وتابع انه يجب ايضا على مجلس الأمن أن يجبر الكيان الإسرائيلي على إنهاء أعماله العدوانية وجرائمه الشنيعة فورا في غزة ولبنان والامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

كما لفت ايرواني في رسالته هذه الى انه ونظرا لتاريخ الكيان الإسرائيلي السيء في الهجمات الإرهابية ضد المنشآت الدبلوماسية، بما في ذلك الهجوم المروع على المنشآت الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الايرانية في دمشق،عاصمة الجمهورية العربية السورية في 1 نيسان/ أبريل 2024، فإن ايران تحذر بشدة من أي هجوم على مقراتها الدبلوماسية وممثليها.

واكد ايرواني على ان أي هجوم ينتهك المبادئ الأساسية لحصانة الأماكن الدبلوماسية والقنصلية سيكون غير مقبول، ولن تتردد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اتخاذ أي إجراء دفاعا عن مصالحها الوطنية والأمنية الحيوية وفقا للقانون الدولي.

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