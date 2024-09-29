مفتي سلطنة عمان: السيد نصرالله كان شجى في حلق المشروع الصهيوني لثلاثة عقود

وكتب الشيخ أحمد الخليلي في تغريدة له على صفحته عبر منصة "إيكس" للتواصل الاجتماعي: ساءنا كثيرا نعي الأمين العام لحزب الله القائد "حسن نصر الله"، بعدما كان شجى في حلق المشروع الصهيوني مدة تزيد على ثلاثة عقودة من السنين. وهذا مما يجعل الأمة تستقبل نعيه بكل أسى وأسف؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأضاف: أننا نسأل الله العلي القدير أن يثبت محاور المقاومة في وجه المشروع الصهيوني الغاشم وأعوانه في لبنان وفلسطين وفي جميع بلدان المسلمين، بحيث يعقب القادة الراحلين من يسد الثغرة في كل المواقع والمراحل؛ فكم من رجال لهذه المهمة بإذن الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

وتابع: على أن لنا في هذه الأحداث أملا كبيرا ورجاء واسعا أن يتحد المسلمون على كلمة سواء، وينتهوا عن إثارة ما يفرق بينهم؛ فكم في وحدتهم من قوة وهيبة وكم في تفرقهم من ضعف وخيبة، وإن أحسن مايغنمه العدو في حربه هذه أن تثور بينهم النعرات والتحزبات؛ فلينتبه الجميع، ولله المستعان.

ونعى حزب الله أمينه العام حسن نصرالله الذي استشهد بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

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