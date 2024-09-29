الافتاء العراقية : العدو باغتياله السيد حسن نصر الله فتح براكين جهنم بيده

وأكد البياتي أن "دماء الشهيد حسن لن تثني الأمة عن هدفها، وستزيدها إصرارا نحو تحقيق الهدف".

وأضاف "لولا استشهاد أحمد ياسين ما خرج لنا إسماعيل هنية، ولولا استشهاد هنية ما خرج لنا يحيى السنوار".

وأوضح البياتي، أن الأمة ولاّدة بمقاومتها ومقاتليها، وسيخرج من لبنان من هو أشد من السيد الشهيد حسن نصر الله.

زفّ حزب الله لبنان امس السبت امينه العام؛ معلنا في بيان رسمي، ان "سماحة السيد حسن نصرالله التحق برفاقه الشهداء".

وجاء في البيان، لقد التحق سماحة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوًا من ثلاثين عامًا، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفًا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولًا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم



المصدر: وكالة شهاب

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