وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 783 لبنانيا في أقل من أسبوع

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 783 لبنانيا واصابة 2312 آخرين جراء الاعتداءات الأخيرة للاحتلال الصهيوني على لبنان والتي بدأت منذ 23 أيلول/سبتمبر.

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة عن استشهاد 33 لبنانيا واصابة 195 آخرين في هجمات الكيان الصهيوني على مناطق مختلفة من لبنان أمس السبت.

وبدأ الجيش الصهيوني هجماته واسعة النطاق على مناطق مختلفة في جنوب لبنان منذ 23 أيلول/سبتمبر، وما زالت هذه العملية مستمرة.

ولم يظل حزب الله اللبناني صامتا أمام الهجمات التي يتعرض لها المدنيون في لبنان، وقام منذ الساعات الأولى منذ 23 ايلول/سبتمبر بوضع العمليات ضد المواقع والمستوطنات الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة على جدول أعماله.

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها في وقت سابق أنه منذ بدء طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، استشهد 1640 لبنانيا في هجمات الاحتلال الصهيوني.

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