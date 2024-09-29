حزب الكرامة المصري: السيد نصر الله رحل مرفوع الرأس وسلاحه مشهّر في وجه أعدائه

وأكد حزب الكرامة المصري في بيان له أن السيد حسن نصر الله، استشهد بكل فخر.

ومؤخراً، أعلنت الرئاسة المصرية في بيان لها أن الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، أكد دعم مصر الكامل للبنان في حوار مع رئيس الوزراء اللبناني "نجيب ميقاتي".

ووصف السيسي في هذا الاتصال الهاتفي أي انتهاك لسيادة لبنان ووحدة أراضيه والإضرار بأمنه واستقراره ”غير المقبول”.

وأضاف: القاهرة تقف إلى جانب لبنان في هذا الوضع الحرج.

وزف حزب الله لبنان أمينه العام؛ معلنا في بيان رسمي، أمس السبت، أن سماحة السيد حسن نصرالله التحق برفاقه الشهداء.

وجاء في البيان، لقد التحق سماحة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوا من ثلاثين عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم.

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