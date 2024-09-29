المقاومة الإسلامية في لبنان تقصف معسكر "أوفيك" الإسرائيلي

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان لها، اليوم الأحد، أن عملياتها تأتي دعما لشعب الفلسطيني في غزة وإسنادا لمقاومته، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

كما أعلنت مصادر إخبارية أن المقاومة الإسلامية اللبنانية أطلقت اليوم الأحد، 5 صواريخ باتجاه مدينة طبريا شمال فلسطين المحتلة.

يذكر أن الجيش الصهيوني بدأ هجماته واسعة النطاق على مناطق مختلفة في جنوب لبنان منذ 23 أيلول/سبتمبر، وما زالت هذه العملية مستمرة.

ولم يظل حزب الله اللبناني صامتا أمام الهجمات التي يتعرض لها المدنيون في لبنان، وقام منذ الساعات الأولى منذ 23 ايلول/سبتمبر بوضع العمليات ضد المواقع والمستوطنات الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة على جدول أعماله.

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