مقر حقوق الانسان الايراني: جرائم الكيان الصهيوني لن تمر دون عقاب

وذكر البيان ان المجتمع الدولي يشهد مرة اخرى على الانتهاك المنهجي للقوانين الدولية والانتهاك الواضح لحقوق الإنسان من قبل الكيان الصهيوني الهمجي والإجرامي، وهذه المرة نفذ الكيان الصهيوني جريمته الفظيعة في لبنان عبر اغتيال أبرز رموز وشخصيات المقاومة وعلى رأسهم المجاهد الكبير حامل لواء المقاومة في المنطقة والعالم ذو الفضيلة الدينية والقائد الخالد و الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله.

وتابع البيان بأن الشهيد السيد حسن نصر الله، القائد الفريد والمتميز لجبهة المقاومة، قد واصل المسيرة الرائعة لقادة المقاومة المتميزين، بذكائه وحنكته الى جانب شجاعته وشهامته ليصبح لقد قائد ذو بصيرة ومقاتل شجاع ومقدام ، هزت أقواله وأفعاله عروش المجرمين الصهاينة وشعوب العالم الإسلامية وأحرار العالم بالهزائم المتكررة للمحتلين الصهاينة بحيث طردهم واجبرهم على الانسحاب بذل من جنوب لبنان وايضا الحق بهم هزيمة مخزية في حرب الثلاثين يوما (تموز2006) وبذلك احبط مؤامرة أعداء الأمة الإسلامية الهادفة لتغيير خريطة منطقة غرب آسيا وضخ شريان حياة جديدة لجبهة المقاومة ضد جبهة الصهيونية والاستكبار العالمي وأصبح مصدر فخر للأمة الإسلامية.

يتبع**