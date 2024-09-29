٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٢٥ م
رمز الخبر: 85611905
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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بيان مقر حقوق الانسان الايراني بشأن العدوان الصهيوني على لبنان؛

مقر حقوق الانسان الايراني: جرائم الكيان الصهيوني لن تمر دون عقاب

٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٢٥ م
رمز الخبر: 85611905
مقر حقوق الانسان الايراني: جرائم الكيان الصهيوني لن تمر دون عقاب

طهران/29/ايلول/سبتمبر/ارنا-أصدر مقر حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا أدان فيه العدوان الصهيوني الإجرامي في ضاحية بيروت الجنوبية والذي ادى الى استشهاد السيد حسن نصر الله ،مؤكدا على ان استمرار هذا الكيان في ارتكاب الجرائم الدولية لن يمر دون عقاب.

وذكر البيان ان المجتمع الدولي يشهد مرة اخرى على الانتهاك المنهجي للقوانين الدولية والانتهاك الواضح لحقوق الإنسان من قبل الكيان الصهيوني الهمجي والإجرامي، وهذه المرة نفذ الكيان الصهيوني جريمته الفظيعة في لبنان عبر اغتيال أبرز رموز وشخصيات المقاومة وعلى رأسهم المجاهد الكبير حامل لواء المقاومة في المنطقة والعالم ذو الفضيلة الدينية والقائد الخالد و الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله.

وتابع البيان بأن الشهيد السيد حسن نصر الله، القائد الفريد والمتميز لجبهة المقاومة، قد واصل المسيرة الرائعة لقادة المقاومة المتميزين، بذكائه وحنكته الى جانب شجاعته وشهامته ليصبح لقد قائد ذو بصيرة ومقاتل شجاع ومقدام ، هزت أقواله وأفعاله عروش المجرمين الصهاينة وشعوب العالم الإسلامية وأحرار العالم بالهزائم المتكررة للمحتلين الصهاينة بحيث طردهم  واجبرهم على الانسحاب بذل من جنوب لبنان وايضا الحق بهم هزيمة مخزية في حرب الثلاثين يوما (تموز2006) وبذلك احبط مؤامرة أعداء الأمة الإسلامية الهادفة لتغيير خريطة منطقة غرب آسيا وضخ شريان حياة جديدة لجبهة المقاومة ضد جبهة الصهيونية والاستكبار العالمي وأصبح مصدر فخر للأمة الإسلامية.

يتبع**

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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