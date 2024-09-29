العميد قااني : سنقف الى جانب حزب الله حتى تحرير فلسطين والقدس الشريف

واضاف العميد قااني، في رسالة العزاء التي بعث بها لمناسبة ارتقاء الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله : ان حادث استشهاد سيد المقاومة العظيم سماحة السيد حسن نصر الله، اثكلنا جميعا واصاب جبهة المقاومة واحرار العالم بالحزن والاسى.

وتابع القائد في الحرس الثوري : لقد قضى فقيدنا السعيد عمره المبارك والمشرف في ساحات القتال ضد اخبث اعداء الاسلام والقران ليقدم بالتالي دمه ومهجته في سبيل القيم الاسلامية السامية والدفاع عن شعب فلسطين المظلوم، وشعب لبنان الابي.

واستطرد : لقد رفع هذا السيد الجليل، بفضل روحانيته وتدابيره الفريدة، حزب الله الى اعالي قمم الشموخ والاقتدار في مجال التضحية والروحانية المستدامة؛ وان قيادة المعارك العسيرة خلال حرب تموز، ومجابهة داعش والتكفيريين في الشام والعراق، لهي اوراق فقط من السجل الوهاج والحافل بالتضحيات الخالدة لهذا الشهيد السعيد.

وختم العميد قااني بالقول : انني اتقدم بقلب حزين لكن راجيا فضل الله ولطفه، بخالص التهاني والتعازي بمناسبة استشهاد سيد المقاومة العظيم، من اخوتي المجاهدين في حزب الله والاسرة الصابرة لشهيدنا العزيز وجميع الاشقاء لدى جبهة المقاومة؛ ونؤكد وقوفنا الى جانبكم في المضي على نهجه ومدرسته حتى تحرير فلسطين والقدس الشريف انشاء الله.

انتهى ** ح ع