وزير الخارجية الايراني يختتم زيارته لـ نيويورك عائدا الى طهران

وكان عراقجي قد بدا زيارته الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية الاممية، يوم الجمعة 20 ايلول / سبتمبر الجاري؛ رافقه وفد رفيع المستوى ضم مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "مجيد تخت روانجي"، وايضا مساعده للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب ابادي".

علما ان اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للامم المتحدة، بدات يوم الثلاثاء 24 ايلول / سبتمبر 2024م، حيث القى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان كلمته التي اعلن فيها عن مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حيال التطورات الاقليمية والدولية، كما عقد لقاءات ثنائية مع عدد من القادة ورؤساء البعثات المشاركة.

من جانبه، عقد وزير الخارجية عباس عراقجي في نيويورك، نحو 50 لقاء مع نظرائه لدى دول الجوار والدول الاوروبية وسائر البلدان في انحاء العالم، فضلا عن المباحثات مع شخصيات دولية وحضوره اجتماعات الجمعية العامة الاممية برفقة الرئيس بزشكيان، ونحو 10 مؤتمرات دولية مصاحبة.

وزير الخارجية الايراني، شارك خلال زيارته الاخيرة لنيويورك، في اجتماعين لمجلس الامن الدولي، لمناقشة التطورات في منطقة الشرق الاوسط؛ مصرحا بمواقف ورؤى الجمهورية الاسلامية الايرانية قبال جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان.

الاجراءات الدبلوماسية للوفد الايراني في نيويورك عقب استشهاد السيد حسن نصر الله :

- المطالبة بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي،

- كلمة عراقجي امام مجلس الامن ومطالبته باعتقال "نتنياهو" ومحاكمته، لا السماح له بالمشاركة في اجتماعات المنظمة الاممية،

- وزير الخارجية الايراني عقد لقائين مع الامين العام لمنظمة الامم المتحدة، ورئيس مجلس الامن الدولي؛ فور تلقي خبر استشهاد سيد المقاومة

- عراقجي يجري اتصالات هاتفية مع كل من نظرائه : اللبناني والمصري والسوري والروسي؛ محذرا من خطورة التطورات الراهنة

- المطالبة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي.

انتهى ** ح ع