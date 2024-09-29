عراقجي : استشهاد السيد حسن نصر الله سيجعل حزب الله أقوى وأكثر دافعا

واضاف عراقجي في تصريح له بنهاية زيارته لـ "نيويورك" اليوم الاحد : من المؤكد أن هذه الشهادة خسارة كبيرة، لكنها لن تسبب أي خلل في المقاومة، وكما أن استشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد عباس الموسوي أدى إلى نمو حزب الله وتعاظمه، أنا متأكد من أن استشهاد السيد نصر الله سيجعل حزب الله أقوى وأكثر دافعاً.

وتابع : بعد ما فعله الكيان الصهيوني في المنطقة، أولاً في غزة ثم في لبنان، بالتأكيد لا مستقبل له في المنطقة، ولن ينعم بالهدوء بأي شكل من الأشكال، والنتيجة الطبيعية لما فعله الصهاينة هو تسريع وتيرة انهيار كيانهم.

وصرح وزير الخارجية : نحن نرى بان واشنطن شريكة في هذه الجريمة ولا يمكنها أن تتهرب من هذا الواقع بأي شكل من الأشكال؛ ولا شك إن دماء شهداء هذا الحادث لن تبقى دون رد، ونحن سنقف بالتأكيد إلى جانب لبنان.

ومضى الى القول : لقد عقدت لقاء عاجلا مع الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث طالبت بتدخل المنظمتين الاممية والإسلاميية في هذا الأمر.

وأكد عراقجي، أن الجميع يعتقد بخطر نشوب حرب واسعة النطاق في المنطقة، والجميع قلقون لان "إسرائيل" تشكل تهديدًا اقليميا كبيرًا، وبما يلزم على مختلف دول المنطقة أن تعي الخطورة البالغة للوضع الراهن.

انتهی**2054 / ح ع**