ايران تدين بشدة الهجوم الصهيوني على اليمن

واعتبر كنعاني، في تصريح له اليوم، ان هذه الهجمات التي تسببت في دمار البنى التحتية المدنية بميناء الحديدة، كشفت عن الطبيعة اللانسانية للكيان الصهيوني، وقال : ان جرائم هذا الكيان تجري في ظل الدعم اللامحدود الذي يتلقاه من الكيان الامريكي وبما يجعل واشنطن شريكا بامتياز في جرائم تلك العصابة المجرمة التي تستحود على تل ابيب.

كما اشاد بالمواقف الداعمة والمشرفة للشعب اليمني من الشعب الفلسطيني المظلوم؛ مؤكدا : ان استهداف الكيان الصهيوني للبنى التحتية والخدمية في اليمن، شكّل انتهاكا سافرا ومتكررا لميثاق الامم المتحدة، مما يحمّل المجتمع الدولي المسؤولية في وضع حدّ لهذا الكم الهائل من التمرد.

وجدد كنعاني التحذير بشان تداعيات السلوك العدواني للكيان الصهيوني على السلام والامن الاقليميين والدوليين؛ مصرحا : ان داعمي هذا الكيان، بما في ذلك امريكا، يتحملون المسؤولية قبال التداعيات الخطيرة التي لا يمكن التكهن بها لجرائم الصهاينة في فلسطين ولبنان، وايضا هجماتهم المتهورة والعدوانية على اليمن.

وبحسب وسائل إعلام يمنية، فقد شن الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاحد، غارات على مينائي الحديدة ورأس عيسى ومحطتي الحالي ورأس كثيب الكهربائية بمحافظة الحديدة.

واوضحت المصادر ذاتها، أن الغارات استهدفت خزانات النفط في ميناء رأس عيسى، في حين نفذت غارات أخرى على مناطق قريبة من ميناء الحديدة، واستهدفت كذلك محطة كهرباء الحالي ورأس كثيب بمدينة الحديدة.

الى ذلك، صرح المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية "محمد عبد السلام"، عبر منصة "اكس"، أن “العدوان الصهيوني المدعوم أميركيًا مدان ولا يمكن أن يؤثر على إرادة الشعب اليمني".

وأضاف عبد السلام معلقا على هجمات الاحتلال التي طالت الاراضي اليمنية، ان “هذا العدوان الإسرائيلي يكرس الدور اليمني المبدئي تجاه فلسطين وغزة وما يؤكد عليه الشعب بأنه لن يتخلى عن غزة ولبنان".

وخلال الأيام الماضية نفذت القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات استهدفت مدينة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين 2 الفرط صوتي، وبمسيرة “يافا” التي ضربت هدفاً حيوياً للاحتلال في مدينة عسقلان المحتلة.

كما نفذت القوات المسلحة اليمنية ،يوم أمس السبت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في مدينة يافا المحتلة التي يطلق عليها الكيان المؤقت تسمية “تل أبيب” وذلك بصاروخ فرط صوتي من نوع فلسطين 2 أثناء وجود المجرم نتنياهو في المطار.

انتهى ** ح ع