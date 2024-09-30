استشهاد جندي من حرس الحدود الايراني بمدينة راسك

واستشهد جندي وأصيب اثنان من الكوادر وأحد حرس الحدود نتيجة الاشتباك بين مسلحين إجراميين وحرس الحدود في مدينة راسك جنوب شرق إيران

کما أعلن المركز الإعلامي لقيادة قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، في بيان، استشهاد أحد الموظفين في وحدة رينجرز بمدينة خاش.

وجاء في بيان صادر عن مقر قيادة الامن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان:استشهد "رامين ولايتي" أحد كوادر وحدة حراس مدينة خاش على يد مجرمين مسلحين .

کما أعلن قائد شرطة إيرانشهر عن إطلاق النار من قبل الإرهابيين باتجاه مركز شرطة شهردراز في هذه المدينة.

وقال العقيد مهدي الرشنودي في مقابلة مع مراسل إرنا: إن العناصر الإرهابية فرت من المكان مباشرة بعد مواجهة الرد الحازم من كوادر وحراس مركز الشرطة الشجعان.

وتابع:إن أحد الإرهابيين الفارين أصيب برصاص عناصر الشرطة.

واضاف: أصيب في هذا الهجوم أحد ضباط مركز الشرطة وتم نقله إلى المركز الطبي وحالته جيدة ومستقرة.

وتعد مدينة إيرانشهر الواقعة جنوب سيستان وبلوشستان إحدى المدن المهمة في هذه المحافظة الجنوبية الشرقية من إيران.

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