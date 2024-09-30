وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 109 لبنانيا خلال 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 364 شخصا أيضا يوم الأحد.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة أن غارات العدو الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 33 شهيدا و97 جريحا.

وكانت هذه الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد 16 شخصا وإصابة 115 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على مدينة "صور" ومناطقها في جنوب لبنان.

ونفذ الجيش الصهيوني، مساء الجمعة الماضية، هجمات إجرامية على الضاحية الجنوبية لبيروت، أدت إلى استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد "حسن نصر الله".

وعقب هذا الهجوم، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان المواقع العسكرية والمستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلة بهجماتها الصاروخية.

وفي أحدث موجة من هجمات حزب الله الصاروخية، أطلقت صباح اليوم الاثنين، خمسة صواريخ باتجاه منطقة "طبريا" شمال الأراضي المحتلة.

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