٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٦ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85612650
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حركة الجهاد الإسلامي؛

الاغتيال الصهيوني لثلاثة من أبطال الجبهة الشعبية في بيروت جريمة نكراء

٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٦ ص
رمز الخبر: 85612650
الاغتيال الصهيوني لثلاثة من أبطال الجبهة الشعبية في بيروت جريمة نكراء

طهران/ 30ايلول/سبتمبر/ارنا- قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان: إن الاغتيال الصهيوني لثلاثة من أبطال الجبهة الشعبية في بيروت جريمة نكراء وتصعيد خطير.

واضافت الحركة في بيان : إن استهداف رفاقنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يأتي ضمن محاولات العدو المستمرة لإضعاف قوى المقاومة.

وتابعت: نشدد على أن هذا الاعتداء المجرم لن يثني عزيمة المقاومين بل سيزيدهم إصراراً على مواصلة المقاومة والجهاد.

واکدت: أن دماء الشهداء ستكون وقوداً لثباتنا وصمودنا في وجه هذا العدوان.

وتابعت الحركة: أن هذه الجريمة النكراء التي نفذتها قوات الاحتلال تمثل تصعيداً خطيراً في العدوان القائم.

واضافت:نزف إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وإلى أحرار العالم 3 من أبطال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شهداء.

انتهی**1426

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