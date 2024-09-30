الاغتيال الصهيوني لثلاثة من أبطال الجبهة الشعبية في بيروت جريمة نكراء

واضافت الحركة في بيان : إن استهداف رفاقنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يأتي ضمن محاولات العدو المستمرة لإضعاف قوى المقاومة.

وتابعت: نشدد على أن هذا الاعتداء المجرم لن يثني عزيمة المقاومين بل سيزيدهم إصراراً على مواصلة المقاومة والجهاد.

واکدت: أن دماء الشهداء ستكون وقوداً لثباتنا وصمودنا في وجه هذا العدوان.

وتابعت الحركة: أن هذه الجريمة النكراء التي نفذتها قوات الاحتلال تمثل تصعيداً خطيراً في العدوان القائم.

واضافت:نزف إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وإلى أحرار العالم 3 من أبطال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شهداء.

انتهی**1426