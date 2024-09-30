الجهاد الإسلامي تدين العدوان الصهيوني الغاشم على ميناء الحديدة

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان لها، اليوم الاثنين، إن العدوان الصهيوني على ميناء الحديدة والشعب اليمني العزيز، الذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى، هو جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة االجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني.

وأضافت أننا على ثقة تامة بأن هذه الدماء ستزيد الشعب اليمني إصرارا على مواصلة إيلام العدو حتى إلحاق الهزيمة به.

وتابعت: إننا نحي صمود الشعب اليمني وشجاعته في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وكان العدو الصهيوني قد شن عصر أمس الأحد، سلسلة غارات على الحديدة، في سياق محاولاته لثني اليمن عن موقفه المبدئي لفلسطين.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل غارات عدوانية استهدفت ميناء الحديدة غربي اليمن.

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