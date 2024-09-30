ارتفاع عدد الشهداء في غزة خلال الساعات الماضية إلى 31 شهيدًا

واستشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة، فجر اليوم الاثنين بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلاً لعائلة العديني بمنطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وزوجته وأطفاله.

واستشهد مساء أمس الأحد، 6 مواطنين وأصيب عدد آخر، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "الدعاليس" بمحيط مسجد "حماد الحسنات" في النصيرات.

ويتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنازل المأهولة في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ما أسفر عن آلاف المجازر المشابهة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة خلال الساعات الماضية إلى 31 شهيدًا، جراء الغارات الإسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع.

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