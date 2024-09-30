٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٣١ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85612706
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ارتفاع عدد الشهداء في غزة خلال الساعات الماضية إلى 31 شهيدًا

٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٣١ ص
رمز الخبر: 85612706
ارتفاع عدد الشهداء في غزة خلال الساعات الماضية إلى 31 شهيدًا

طهران/ 30ايلول/سبتمبر/ارنا- أفادت مصادر محلية بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة خلال الساعات الماضية إلى 31 شهيدًا، جراء الغارات الإسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع.

واستشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة، فجر اليوم الاثنين بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلاً لعائلة العديني بمنطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وزوجته وأطفاله.

واستشهد مساء أمس الأحد، 6 مواطنين وأصيب عدد آخر، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "الدعاليس" بمحيط مسجد "حماد الحسنات" في النصيرات.

ويتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنازل المأهولة في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ما أسفر عن آلاف المجازر المشابهة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة خلال الساعات الماضية إلى 31 شهيدًا، جراء الغارات الإسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع.

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