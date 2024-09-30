اللواء سلامي: الشهيد نيلفروشان كان ثابتاً في مواقفه وذو روح عالية

وقال اللواء "حسين سلامي" في لقائه مع عائلة الشهيد عباس نيلفروشان خلال تهنئته وتعازيه باستشهاد هذا العميد: كان الشهيد "نيلفروشان من أقوى القادة ثقة وهدوءا ونبلا وتفهما وحسن الخلق ومديرا وشجاعا للغاية وهادئا.

وذكر اللواء سلامي أنه إنسان حقيقي ويتمتع بشخصية واضحة للغاية،قائلا:ما قدره الله له أن تنتهي حياته المشرقة المباركة بالاستشهاد.

واعتبر إن الاستشهاد إلى جانب السيد حسن نصر الله فضيلة للعميد نيلفروشان وأضاف: أن تكون إلى جانب السيد حسن نصر الله وتستشهد إلى جانبه أمر يتطلب فضيلة ومع مرور الوقت يدرك الإنسان أي نوع من الناس عاش معه .

وأضاف: إن استشهاد السيد حسن نصر الله والعميد نيلفروشان سيشكل تغييراً تاريخياً في العالم الإسلامي.هذه الدماء ثمينة جدًا وقيمة تُسفك على الأرض. مشيراً إلى أن الاستشهاد هو أفضل مصير يمكن أن يحدث للعمید نيلفروشان.

كما ذكر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن الشهادة في سبيل الله هي أعلى درجة عند الله وقال: ليس هناك درجة أعلى من الشهادة في آيات القرآن والشهداء سعداء بأن الله أعطاهم مثل هذه الهدية.

وأكد اللواء سلامي أننا سنواصل مسيرتنا على أرواح كل هؤلاء الشهداء وقال: اليوم عيون الشعب الإيراني دمعت وقلوبه حزينة.

انتهی**1426