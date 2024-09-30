الشيخ نعيم قاسم: حزب الله مستمر باهدافه وميدان جهاده

وقال الشيخ نعيم قاسم: ستواصل المقاومة الاسلامية مواجهة العدو الاسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه.
وتابع: اذا اعتقدت “اسرائيل” ان يدها المفتوحة دوليا وتصميمها على الوحشية والعدوان سيحقق اهدافها فهي واهمة.
واضاف: رغم فقدان عدد من القادة والاعتداء على عدد من المدنيين والتضحيات الكبيرة لن نتزحزح قيد انملة عن مواقفنا.
وتابع: تعتدي “اسرائيل” بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان.
واکد الشيخ قاسم: ايها المجاهدون الشرفاء اعلموا ان سماحته بيننا دائما وابدا،هو محبوب الجماهير وعشاق الحرية وفلسطين وكل الذين ياملون بتحرير فلسطين وكسر الاستكبار الاميركي.
وقال:هو قائد لمسيرة المجاهدين الاحرار اولويته المطلقة فلسطين والقدس في اطار الوحدة الاسلامية.
وشدد نائب الأمين العام لحزب الله: يا اهلنا واحبتنا المصاب جلل والتضحيات كبيرة والعدو يعمل على ضرب القوة العسكرية للمقاومة وضرب المدنيين.
وقال: اشكر الحكومة اللبنانية والقوى السياسية والبلديات وكل الذين عملوا لوقوفهم مع الحق.
واردف: نحن في مركب واحد ولكن اطمئنوا انشاءالله النصر حليفنا وقد اعدينا ما لدينا ونحتاج بعد الصبر.نحن واثقون بكم يا اهل التضحية والفداء وسنفوز كما فزنا في تموز.
انتهی**1426
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