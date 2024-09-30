الأونروا: الظروف الصحية والمعيشية في جميع أنحاء غزة غير إنسانية

وذكرت الوكالة في تغريدة على صفحتها عبر منصة "إيكس" للتواصل الاجتماعي، أن جبالا من النفايات تتراكم في المناطق الوسطى من غزة بينما تتسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع.

وأضافت: ليس أمام العائلات أي خيار سوى العيش بجانب هذه النفايات المتراكمة، مما يعرضهم للروائح الكريهة وخطر كارثة صحية وشيكة.

ودعت الوكالة الأممية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد 41 ألفا و595 وإصابة أكثر من 96 ألفا آخرين.

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