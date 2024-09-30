تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى طهران

وأعلن "علي نجفي خوشرودي" في مقابلة خاصة مع إرنا، تفاصيل جديدة حول زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى طهران مساء اليوم الاثنين 30 ایلول/سبتمبر2024.

وأضاف: وهذا هو اللقاء الأول لرئيس الوزراء الروسي مع النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف وسيعقد أيضًا اجتماعات مع مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

و قال نجفي خوشرودي:يترأس "ميخائيل ميشوستين" وفدا رفيع المستوى من المسؤولين الروس ورؤساء المنظمات الاقتصادية في هذا البلد.

و فيما يتعلق بالتعاون بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي، قال ،ستكون هناك مناقشات وتبادل لوجهات النظر خلال هذه الزيارة.

وتابع: إن الحكومة الرابعة عشرة تعتبر تطوير العلاقات مع مختلف الدول، وخاصة الدول المجاورة، أمرا في غاية الأهمية، خاصة أن هذه المشاورات ذات أهمية مضاعفة في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة.

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