الكرملين : علاقاتنا التجارية مع ايران تتطور

واضاف بيسكوف : أولا، يجب أن أقول إنني لا أعرف مدى موثوقية هذه المصادر؛ الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع إيران تتطور؛ نافيا وجود اي علاقة لهذا الموضوع مع "تدهور الوضع" في لبنان.

وشدد المتحدث باسم الكرملين، أن "العلاقات مع إيران تتقدم في كافة المجالات والحجم، والتجارة الثنائية آخذة في الازدياد؛ فهذه عملية طبيعية بين دولتين مهتمتين بتطوير العلاقات الثنائية".

وعلى صعيد اخر، أدان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، جريمة اغتيال الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله، والهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في لبنان، والتي أدت إلى استشهاد عدد كبير من مواطنين هذا البلد؛ محذرا بشان "احتمال حدوث كارثة إنسانية على غرار الوضع الحالي في قطاع غزة".

ومضى بيسكوف الى القول : إن روسيا تدين اغتيال السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، على يد "إسرائيل"، وتقيم في هذا الصدد خطر نشوب حرب واسعة النطاق في سوريا، الشرق الأوسط مرتفعا للغاية.

واستطرد : إن هذا الحدث أدى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.. وبالطبع لا يمكننا أن تبقى غير مبالين إلى عواقب مثل هذا الإجراء، وقد تسبب اتجاه الوضع في قلقنا العميق.

وكان وكالة رويترز ادعت في تقرير مزعوم لها، ان بعض المراكز العسكرية في ايران، تستخدم في معظم الاحيان وسائل اتصالات محلية الصنع او من صنع روسيا والصين؛ على حد رويترز.

انتهى ** ح ع