جابري انصاري : اسم الشهيد نصر الله سيخلد في تاريخ المنطقة الى الابد

وافادت ارنا، ان جابري انصاري قال ذلك خلال حضوره في مكتب حزب الله بطهران، اليوم الاثنين، لتقديم واجب العزاء باستشهاد سيد المقاومة الشهيد حسن نصر الله وتوقيع سجل التعازي بهذا المصاب الجلل.

وفي اشارة الى دور الاعلام على صعيد التطورات الاخيرة، قال : ان وسائل الاعلام تشكل الجزء الذي لا ينفصل عن ساحة التطورات فيما يخص جميع الحروب الحديثة ولاسيما الحرب الجارية.

واضاف، ان تاثير الاعلام سلبا او ايجابا، في هذه المعركة الكبيرة، لا يقل عن تاثير الهجمات والاجراءات العسكرية، بل وفي بعض الاحيان سيكون اكثر وقعا.

واستطرد مدير ارنا : ان الحرب التركيبية والمعقدة الجارية، صاحبها نشاط اعلامي من جانب الوسائط الغربية المنحازة للكيان الصهيوني، والتي تداب على تقديم صورة ايجابية لهذا الكيان منذ بداية تاسيسه.

وشدد جابري انصاري، على "الدور النوعي والاساسي" الذي يضطلع به الاعلام المناهض للتيار الغربي والصهيوني، في تغطية الاحداث الراهنة على حقيقتها؛ متطلعا الى نجاح وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) وسائر الوسائط الاعلامية المناصرة لمحور المقاومة في اداء المسؤولية الملقاة عليها بهذا الاتجاه.

كما تحدث المدير العام لوكالة ارنا، عن الشخصية الفذة والعظيمة لسيد المقاومة الشهيد حسن نصر الله، قائلا : لقد كان سياسيا مميزا وقائدا نوعيا وفي غاية الشجاعة، الذي استطاع ان يجمع بين شؤون الحياة المتفرقة، كالحكمة والسياسة والذكاء واليقظة في اعلى مرابتها.

وخلص الى القول : ان الشهيد نصر الله، حقق اكبر الانتصارات للمقاومة اللبنانية على مدى تاريخ النزاع مع الكيان الصهيوني، وقد ضحى بنفسه في سبيل الدفاع عن فلسطين؛ ان ذكرى واسم الشهيد "السيد حسن نصر الله"، باعتباره قائدا ورجل دين سياسي ومناضل فريد، سيخلد في تاريخ المنطقة الى الابد.

انتهى ** ح ع