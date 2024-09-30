تذليل القيود المالية التي تعترض رجال الاعمال الايرانيين والارمينيين

وخلال لقائه وزير التجارة بالاتحاد الاقتصادي الاوراسي عبر الطرفين عن املهما بالمصادقة على اتفاقية التجارة الحرة بين ايران واوراسيا في برلماني الطرفين واكدا على الطاقات الهائلة لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

واقترح وزير الصناعة والتجارة الايراني تشكيل لجان مشتركة لتسوية ومعالجة العقبات والقيود الجمركية والمالية والمصرفية والمواصفات القياسية في المستقبل القريب.

واكد اتابك لدى لقائه وزير الاقتصاد الارميني بابويان على تذليل العقبات المالية والمصرفية التي تعترض عمل مقاولي الخدمات الفنية والهندسية الايرانية في ارمينيا وبعض القيود الجمركية.

واكد وزير الاقتصاد الارميني اهمية ايران في ممر الشمال-جنبو الدولي معلنا قرار حكومة بلاده للاستثمار في ميناء جابهار الايراني.

ودعا الى افتتاح المركز التجاري الارميني في طهران، الامر الذي رحب به وزير الصناعة والتجارة الايراني.