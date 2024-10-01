عارف: استراتيجية السياسة الخارجية للحكومة تقوم على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة والمنطقة

وقبل مغادرته طهران متوجها الى ارمينيا بهدف المشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ، اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد رضا عارف" ان هدف هذه الزيارة هو تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، وكذلك المشاركة في الأنظمة الإقليمية المشتركة والمتعددة الأطراف.

ومن برنامج هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا ،إلقاء كلمة أمام اجتماع رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وعقد لقاءات مع رؤساء وزراء الدول المشاركة في هذه القمة للتباحث في مجال القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف وايضا لادانة جرائم الكيان الصهيوني.

وفي اشارة الى اقرار عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاتفاقيات والمنظمات الإقليمية والدولية الهامة مثل شنغهاي وبريكس، لفت عارف الى انه ومن خلال زيارته اليوم إلى أرمينيا سيتم الاعلان عن اقتراح عضوية ايران في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) وهو منظمة مهمة و سوق كبيرة في المجالات التجارية والاقتصادية.

هذا وقد غادر النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية صباح اليوم الثلاثاء الى ارمينيا على رأس وفد كضيف شرف بدعوة من رئيس وزراء أرمينيا الرئيس الدوري للاتحاد الاقتصادي الأوراسي وذلك للمشاركة في اجتماع رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وخلال اجتماع رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أرمينيا سيتم مناقشة سبل عملية عضوية إيران في هذا الاتحاد الذي يضم جزءا مهما من جيران إيران الشماليين وهم روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وبيلاروسيا.

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