هيئة التجارة البحرية البريطانية: حادث على بعد 64 ميلا بحريا من الحديدة في اليمن

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة التي أبلغت عن واقعة قرب الحديدة تكمل إبحارها نحو وجهتها وطاقمها بخير.

كما أعلنت الهيئة أنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 64 ميلاً بحرياً شمال غرب الحديدة في اليمن.

وفي الأشهر الأخيرة، ودعما لمقاومة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدف الجيش اليمني عدة سفن أو سفن صهيونية متجهة إلى الأراضي المحتلة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتعهدت قوات الجيش اليمني بمواصلة مهاجمة سفن الاحتلال الصهيوني أو السفن المتجهة إلى الأراضي المحتلة في البحر الأحمر حتى لا يتوقف الاحتلال عن هجماته على غزة.

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