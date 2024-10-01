٠١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٠٢ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85613681
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هيئة التجارة البحرية البريطانية: حادث على بعد 64 ميلا بحريا من الحديدة في اليمن

٠١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٠٢ ص
رمز الخبر: 85613681
هيئة التجارة البحرية البريطانية: حادث على بعد 64 ميلا بحريا من الحديدة في اليمن

طهران/1 تشرين الأول/ أكتوبر/ارنا- أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 64 ميلا بحريا إلى الغرب من الحديدة في اليمن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة التي أبلغت عن واقعة قرب الحديدة تكمل إبحارها نحو وجهتها وطاقمها بخير.

كما أعلنت الهيئة أنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 64 ميلاً بحرياً شمال غرب الحديدة في اليمن.

وفي الأشهر الأخيرة، ودعما لمقاومة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدف الجيش اليمني عدة سفن أو سفن صهيونية متجهة إلى الأراضي المحتلة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتعهدت قوات الجيش اليمني بمواصلة مهاجمة سفن الاحتلال الصهيوني أو السفن المتجهة إلى الأراضي المحتلة في البحر الأحمر حتى لا يتوقف الاحتلال عن هجماته على غزة.

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