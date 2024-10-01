قماطي: مستعدون للاشتباك.. وحلفاء حزب الله سيتدخلون إذا ما توسعت المعركة

وإذ أشار "محمود قماطي" في مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية إلى إن أرض الجنوب اللبناني "ستتحول إلى مقبرة لقوات الاحتلال" في حال دخولها، فإنه شدد على امتلاك المقاومة الكثير من القدرات والأسلحة التي لم تستخدمها حتى الآن واستعداد المقاومين التام للاشتباك مع القوات الإسرائيلية.

وأكد قماطي إن "الترميم في المقاومة حصل فور" اغتيال الاحتلال الإسرائيلي الأمين العام لحزب الله، الشهيد السيد حسن نصر الله، متابعا: "نحن أقوياء وجسمنا متماسك ولا يظن أحد أنّنا ضعفاء، أو إن قدراتنا تأثرت".

وجدد قماطي أيضاً موقف حزب الله، الذي أكده الأمين العام الشهيد منذ بدء الاحتلال حربه على قطاع غزة، مشددا على أن الحزب "لن يوقف إسناده إلا إذا كانت الطروحات شاملة، يتقدمها وقف إطلاق النار في القطاع".

وأضاف أنه "لا يمكن فرض أي شروط على المقاومة قبل وقف إطلاق النار" وأن المقاومة في حزب الله "لن تبدي رأيها بشأن أي مبادرة قبل ذلك".

يذكر أن نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، ألقى خطابا متلفزا امس الاثنين، أكد فيه إن حزب الله "سيختار أمينا عاما جديدا في أقرب فرصة وفقا للآلية المتبعة"، مشيراً إلى أن "الخيارات سهلة وواضحة لأننا على قلب رجل واحد".

وتابع الشيخ قاسم بأن المقاومة "واثقة أن الاحتلال الإسرائيلي لن يحقق أهدافه، وأنها ستخرج منتصرة"، مبدياً "جاهزيتها للالتحام بريا مع قوات الاحتلال، في حال قرر الدخول".

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