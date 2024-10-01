عارف يصل الى يريفان

وصل النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد رضا عارف" الى مطار زفارتنوتس الدولي في يريفان صباح اليوم الثلاثاء 1 تشرين الاول/اكتوبر ، حيث كان في استقباله نائب رئيس الوزراء الأرميني "مهر غريغوريان".

ومن المقرر أن يلقي النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية كلمة في اجتماع رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ومن برنامج هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا ،إلقاء كلمة أمام اجتماع رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وعقد لقاءات مع رؤساء وزراء الدول المشاركة في هذه القمة للتباحث في مجال القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف وايضا لادانة جرائم الكيان الصهيوني.

وخلال اجتماع رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أرمينيا سيتم مناقشة سبل عملية عضوية إيران في هذا الاتحاد الذي يضم جزءا مهما من جيران إيران الشماليين وهم روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وبيلاروسيا.

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