٠١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:١٩ ص
رمز الخبر: 85613808
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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للمشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي؛

عارف يصل الى يريفان

٠١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:١٩ ص
رمز الخبر: 85613808
عارف يصل الى يريفان

طهران/1تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-وصل النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد رضا عارف" الى يريفان العاصمة الارمينية للمشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وصل النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد رضا عارف" الى مطار زفارتنوتس الدولي في يريفان صباح اليوم الثلاثاء 1 تشرين الاول/اكتوبر ، حيث كان في استقباله نائب رئيس الوزراء الأرميني "مهر غريغوريان".

ومن المقرر أن يلقي النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية كلمة في اجتماع رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ومن برنامج هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا ،إلقاء كلمة أمام اجتماع رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وعقد لقاءات مع رؤساء وزراء الدول المشاركة في هذه القمة للتباحث في مجال القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف وايضا لادانة جرائم الكيان الصهيوني.

وخلال اجتماع رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أرمينيا سيتم مناقشة سبل عملية عضوية إيران في هذا الاتحاد الذي يضم جزءا مهما من جيران إيران الشماليين وهم روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وبيلاروسيا.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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