مادورو: ما تفعله "إسرائيل" أسوأ من ألمانيا النازية وجرائم هتلر

وقال مادورو إن ما تفعله "إسرائيل" والقوى الغربية الداعمة لها أسوأ من ألمانيا النازية وجرائم هتلر، مشيرا إلى أنهم الآن يتجهون نحو لبنان، وقد دمروا ليبيا والعراق بالفعل، مشددا أن ما يجري هو حرب ضد الشعوب العربية وحرب لاستعمار الشرق الأوسط بكامله.

وقال مادورو في تعليقه على التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط وتوسع العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن المقاومة ستنتصر، وسيشهد التاريخ انحدار الإمبراطورية الغربية.

وقال: إن الأمم المتحدة وافقت على قتل مئات الأشخاص فيما العالم يظل صامتا، مؤكدا أن ما نشهده اليوم هو الإفلات من العقاب الذي حصل مع موسوليني وهتلر.

وتابع قائلا: يقومون بتسليح تايوان ضد الصين وتسليم الأسلحة حتى يدمر نتنياهو فلسطين، مشيرا إلى تدمير الاحتلال الإسرائيلي 80 بالمائة من مباني قطاع غزة .

انتهى**3276