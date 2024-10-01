القوات المسلحة اليمنية تستهدف "يافا" و"أم الرشراش" المحتلتين بخمس طائرات مسيرة

وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" في بيان عسكري، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية استهدف هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع "يافا"، كما استهدف أهدافا عسكرية في منطقة أم الرشراش "إيلات" بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 4.

وبين أن العمليتين انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني ودعما للمقاومتين الباسلتين الفلسطينية واللبنانية، وقد حققت أهدافهما بنجاح بعون الله تعالى.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني ودعما للمقاومتين الباسلتين الفلسطينية واللبنانية

استهدف سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع "يافا" وكذلك استهدَف أهدافا عسكرية في منطقة "أم الرشراش" إيلات بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 4.

وقد حققت العمليتان بعون الله تعالى أهدافهما بنجاح.

تحيي القوات المسلحة اليمنية كافة المجاهدين الصامدين في فلسطين ولبنان لدفاعهم عن الأمة وهي تواجه العدوان الإسرائيلي الأمريكي ومخططاته الهادفة إلى إخضاع كافة البلدان والشعوب وتؤكد وقوفها العملي إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني حتى دحر العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية ومؤامراته التوسعية.

وتهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج من حالة الصمت والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية ونحن في الذكرى الأولى لانطلاقتها المباركة وهي مستمرة بعون الله حتى تحقيق النصر الموعود.

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