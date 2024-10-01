سفير إيران لدى أرمينيا: إيران وأرمينيا يكملان بعضهما البعض في المجالات التجارية والاقتصادية

وتم افتتاح أكبر مركز تجاري إيراني في يريفان بحضور وزير الصناعة والتجارة الإيراني "محمد أتابك"، والسفير الإيراني لدى يريفان "مهدي سبحاني"، ووزير الاقتصاد في أرمينيا "جورك بابويان"، وعدد كبير من رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين.

وفي بداية هذا الحفل رحب السفير الإيراني لدي يريفان بالضيوف، تابع قائلا: مع افتتاح المركز التجاري، اتخذنا خطوة مهمة في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وأرمينيا.

وأضاف سبحاني: إن البلدين يكملان بعضهما البعض في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والطاقة، وعازمون على استخدام كافة الإمكانيات في العلاقات.

بدوره أكد وزير الاقتصاد الأرميني على أهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية الوثيقة بين البلدين، مضيفا: سيلعب المركز دورا مهما في تحقيق أهدافنا لزيادة حجم التجارة بين البلدين.

وتابع: أتمنى أن نشهد المزيد من التطور في العلاقات بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية.

كما قال وزير الصناعة والتجارة الإيراني خلال الحفل، تتمثل أولوية إيران في تطوير العلاقات التجارية مع جيرانها، وخاصة أرمينيا. ويعد افتتاح المركز حدثا مهما يمكن أن يكون بداية لزيادة حجم التبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وإن التفاعل القائم هنا اليوم هو تفاعل قيم للمؤسسات الاقتصادية التي يمكن أن يكون لها أفق واضح للأمام.

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