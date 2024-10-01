قائد الجيش الايراني: الشهيد نيلفروشان من رواد مواجهة الفكر الصهيوني المناهض للإنسانية

وفي رسالة له بمناسبة استشهاد العميد في حرس الثورة الاسلامية عباس نيلفروشان، اعرب القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء "عبد الرحيم موسوي" عن تعازيه للقائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء حسين سلامي.

ورأى اللواء موسوي في رسالته هذه ، انه وعلى الرغم من ان استشهاد قائد جبهة الحق العميد نيلفروشان مؤلم الا ان عزاؤنا هو في وجود آلاف المجاهدين والقادة الشجعان لمواصلة الطريق المستنير في مواجهة الأعداء.

كما اكد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في رسالته هذه على ان الشهيد العميد نيلفروشان كان رائدا من رواد مواجهة الفكر الصهيوني المناهض للإنسانية منذ أيام انتصار الثورة الاسلامية وفترة الدفاع المقدس وصولا الى الدفاع عن العتبات المقدسة.

انتهى**ر.م