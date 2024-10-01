48 دولة تشارك في مهرجان أفلام الأطفال والبراعم

طهران/1 تشرين الأول/ أكتوبر/إرنا- يستضيف المهرجان السينمائي الدولي الـ36 للأطفال والبراعم 48 دولة و176 فيلمًا قصيرًا وروائيًا.

ويتقدم 176 فيلما روائيا طويلا وقصيرا من 48 دولة للمشاركة في الدورة السادسة والثلاثين للمهرجان الدولي لأفلام الأطفال والشباب في إيران. ويقام المهرجان الدولي السادس والثلاثون لأفلام الأطفال والمراهقين تحت إدارة مجید زين العابدين. انتهی**1426