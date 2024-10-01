الرئيس بزشكيان يزور قطر غدا الأربعاء

وسيغادر الرئيس بزشکیان البلاد غدا الأربعاء، متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستغرق يومين للمشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي.

ويعد اللقاء والتحدث مع القادة والمسؤولين في قطر من برامج زیارة بزشکیان إلى قطر التي تستغرق يومين .

ويتكون منتدى حوار التعاون الآسيوي، المعروف باسم ACD، من 35 دولة آسيوية، ويعمل على تعزيز الحوار بين الآسيويين منذ أكثر من 20 عامًا بهدف تنفيذ مشاريع وبرامج التعاون المختلفة في المجالات الاقتصادية والثقافية.

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