٠١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٥٣ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85614221
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اليونيسف: قلقون إزاء التدهور السريع للوضع الإنساني في لبنان

٠١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٥٣ م
رمز الخبر: 85614221
اليونيسف: قلقون إزاء التدهور السريع للوضع الإنساني في لبنان

طهران/1 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، عن قلقها البالغ إزاء التدهور السريع للوضع الإنساني في لبنان.

وأشارت المديرة التنفيذية لليونيسف "كاثرين راسل"، في بيان إلى أن ما لا يقل عن 80 طفلاً فقدوا حياتهم وأصيب مئات في الهجمات الإسرائيلية في آخر أسبوع.

وذكرت أن عدد النازحين داخليا في لبنان تجاوز مليون شخص، وأن أكثر من 300 ألف منهم، من الأطفال.

وتابعت: "آلاف الأطفال يعيشون حاليا في الشوارع أو في الملاجئ، وقد غادر الكثير منهم منازلهم دون أن يأخذوا معهم الاحتياجات الأساسية".

وأضافت أن اليونيسف وشركاءها موجودون على الأرض في لبنان ويقدمون المساعدات للأطفال وأسرهم.

وأردفت: "مع تزايد العنف، تتزايد الاحتياجات الإنسانية. وأي هجوم بري أو مزيد من التصعيد في لبنان من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي للأطفال، ويجب تجنب مثل هذه النتيجة بأي ثمن".

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