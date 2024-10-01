تطوير التعاون الصناعي والمعدني بين إيران وأرمينيا

وعقد وزیر الصناعة والتجارة الإيراني "محمد أتابك"خلال زیارته إلى يريفان (عاصمة أرمينيا) للمشاركة في القمة الاقتصادية الأوراسية،عدة اجتماعات مع مسؤولي الأعمال في أرمينيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأشار أتابك إلى قدرات إيران الإنتاجية والصناعية الفريدة في مختلف المجالات وأشار إلى رغبة إيران في المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية في أرمينيا وكذلك نقل المعرفة والتقنيات في مجال التعدين والصناعات المعدنية إلى هذا البلد.

وأكد أتابك من خلال دعوة وزير البنية التحتية في أرمينيا لحضور معرض التعدين والصناعات المعدنية الإيراني في نوفمبر القادم على استعداد القطاعين الخاص والعام في إيران للمشاركة في مختلف المجالات الصناعية والتعدينية في أرمينيا.

وأكد وزير البنية التحتية في أرمينيا على أهمية إزالة العقبات اللوجستية وخاصة مسألة رسوم الطرق للشاحنات العابرة للبلدين وشدد على الجهود الخاصة التي تبذلها الحكومة الأرمينية لتطوير العلاقات بشكل شامل مع إيران.

وأعلن قبوله الدعوة الرسمية لوزير الصناعة والتجارة الإيراني وعن رحلته المرتقبة إلى إيران على رأس وفد متخصص.

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