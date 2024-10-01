اشتباكات مسلحة بين المقاومين وجنود الاحتلال في نابلس

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية، أحدهما مطارد لدى الاحتلال وذلك بعد ساعات من اعتقاله.

وأوضحت الوزارة أنها تبلغت رسميا باستشهاد المطارد عبد الحكيم شاهين من نابلس، متأثرا بإصابته بالرصاص خلال اشتباك مع قوات الاحتلال داخل البلدة القدمة فجر اليوم.

وأفادت مصادر عائلية باستشهاد المطارد عبد الحكيم شاهين؛ متأثرا بإصابته في الصدر خلال اشتباك مع الاحتلال داخل البلدة القديمة فجر اليوم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجرا، الأسير المحرر والمطارد عبد الحكيم شاهين بعد إصابته في اشتباك مسلح في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وجاء اعتقال الاحتلال للمطارد شاهين، بعد ساعات من ملاحقته من قبل أجهزة أمن السلطة في نابلس ومحاولة اعتقاله واغتياله على خلفية عمله المقاوم.

وفي سياق متصل، استشهد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بمدينة نابلس، تزامنا مع اشتباكات مسلحة خاضها مقاومون مع جنود الاحتلال شرق المدينة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب ضياء هاني عبد الرحمن دويكات (25 عاما)، استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في البطن والفخذ بمخيم بلاطة.

انتهى**1110