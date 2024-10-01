المقاومة تقصف قواعد اسرائيلية بضواحي تل أبيب وتجمعات لقوات العدو عند الحدود

وفي إطار سلسلة عمليات “خيبر” وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها ‏العدو، وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية صليات صاروخية من نوع فادي” 4″ ‏على قاعدة “غليلوت” التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب.

كما أطلقت المقاومة الإسلامية صلية صاروخية من نوع فادي” 4″ على ‏قاعدة “سده دوف” الجوية في ضواحي تل أبيب، في إطار سلسلة عمليات “خيبر”، وبنداء لبيك يا نصر الله.

كما استهدفت المقاومة الإسلامية قوة لجنود العدو الإسرائيلي ‏عند بوابة مستعمرة “شتولا” بالقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة، وقصفوا أيضاً تحركاً لجنود العدو في موقع “المطلة” بقذائف المدفعية.

وقصفت المقاومة تجمعين لجنود العدو في مستعمرة “المطلة” بصلية صاروخية، وفي مستعمرة “أفيفيم” بسلاح المدفعية، وتجمعاً آخر ‏قرب مستعمرة “روش بينا” بصلية صاروخية.

وفي إطار عملياتها، قصفت المقاومة أيضاً تجمعًا لقوات العدو ‏في ثكنة دوفيف بصاروخ “فلق 2″، ‏تجمعًا لجنود العدو بين موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بـ 32 صاروخ ‏كاتيوشا.

كما استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعين لقوات العدو، الأول في موقع “المطلة” بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، والثاني في مستعمرة “كفار جلعادي” بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

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