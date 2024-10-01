استمرارا لهجماته الدامية.. جيش الاحتلال يستهدف مراكز الإيواء في غزة 

وعادت قوات جيش الاحتلال وركزت على مناطق وسط القطاع، من خلال اقتراف مجازر، بعد استهدافها مراكز إيواء والعديد من المنازل التي تؤوي سكانا ونازحين، ما أدى إلى تدميرها فوق رؤوس ساكنيها، وقتل وإصابة من بداخلها.

وفي مجزرة جديدة استهدفت مراكز الإيواء، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مدرسة الشجاعية الواقعة شرق مدينة غزة، وبها عدد كبير من المواطنين النازحين.

كما واصلت قوات الاحتلال الهجوم البري على أطراف مدينة غزة الجنوبية والشرقية، وقصفت المدفعية أطراف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حيث لا تزال تلك القوات تتوغل في أطراف الحي.

وذكرت مصادر محلية من الحي أن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة الدعالسة، في شارع النديم بالحي، كما قصفت منزلا آخر لعائلة عزام.

وتعرضت سواحل مدينة غزة لإطلاق نار من قبل زوارق حربية إسرائيلية تجوب البحر.

وفي السياق، واصلت قوات الاحتلال التي تتوغل جنوب قطاع غزة، بقصف حي الصبرة، فيما طال القصف وعمليات إطلاق النار حي تل الهوا، حيث سقطت قذائف مدفعية على المناطق القريبة من المربعات السكنية.

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