النائب الاول لرئيس الجمهورية: ارمينيا لها مكانة خاصة في سياسة ايران الخارجية

وخلال اللقاء الذي جرى مساء الثلاثاء مع رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان على هامش اجتماع رؤساء وزراء الدول الاعضاء في الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، اكد عارف على عزم ايران الجاد لتعزيز العلاقات مع دول الجوار على اساس حسن الجوار.

واشار الى اهمية العلاقات التجارية وتعزيز دور القطاع الخاص في العلاقات بين البلدين ودعا الى توطيد التعاون الاقتصادي بينهما اكثر فاكثر.

من جانبه وصف باشينيان خلال هذا اللقاء العلاقات بين البلدين متنامية مؤكدا ان تمتين العلاقات مع ايران يحظى ببالغ الاهمية لارمينيا وان بلاده عاقدة العزم على توسيع علاقاتها مع ايران.

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