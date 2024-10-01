٠١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٥٣ م
رمز الخبر: 85614697
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journalistکاظم شماعییان

وحيدي: الصواريخ الايرانية، اصابت قلب فلسطين المحتلة

٠١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٥٣ م
رمز الخبر: 85614697
وحيدي: الصواريخ الايرانية، اصابت قلب فلسطين المحتلة

طهران/ 1 تسشرين الاول/اكتوبر/ارنا – قال وزير الداخلية السابق احمد وحيدي اننا راينا اليوم بام العين أن صواريخ المقاتلين اصابت قلب فلسطين المحتلة واحبطت التضخيم الزائف الذي يمارسه الكيان الصهيوني.

واضاف وحيدي اليوم الثلاثاء ان مقاتلي الاسلام اظهروا  ان قدرتهم على  التصرف وارادتهم لمكافحة الكيان الصهيوني، حتمية وحاسمة.

واضاف ان الكيان الذي لم يعرف حدوده وهاجم المجال الدفاعي للبلاد وقتل اسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله، واغار على اهالي غزة وهاجم الشعب اللبناني، عليه ان يعلم ان هذه الاعمال لا يمكن لها ان تحول دون انهياره.

وتابع القائد السابق لفيلق القدس اننا اظهرنا ان مطالب شعبنا في الرد على الكيان الصهيوني، تتجهز في اوانها، وان شعبنا، مبتهج بالاقتدار الذي ابدته القوات المسلحة.

واكد اننا لن نتراجع عن  الدفاع عن مصالحنا والمظلومين وعلى الدول الاخرى الا تسقط في الوحل الذي سقط فيه الكيان الصهيوني.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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