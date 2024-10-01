وحيدي: الصواريخ الايرانية، اصابت قلب فلسطين المحتلة

واضاف وحيدي اليوم الثلاثاء ان مقاتلي الاسلام اظهروا ان قدرتهم على التصرف وارادتهم لمكافحة الكيان الصهيوني، حتمية وحاسمة.

واضاف ان الكيان الذي لم يعرف حدوده وهاجم المجال الدفاعي للبلاد وقتل اسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله، واغار على اهالي غزة وهاجم الشعب اللبناني، عليه ان يعلم ان هذه الاعمال لا يمكن لها ان تحول دون انهياره.

وتابع القائد السابق لفيلق القدس اننا اظهرنا ان مطالب شعبنا في الرد على الكيان الصهيوني، تتجهز في اوانها، وان شعبنا، مبتهج بالاقتدار الذي ابدته القوات المسلحة.

واكد اننا لن نتراجع عن الدفاع عن مصالحنا والمظلومين وعلى الدول الاخرى الا تسقط في الوحل الذي سقط فيه الكيان الصهيوني.