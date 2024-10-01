٠١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٠ م
رمز الخبر: 85614748
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

الرحلات الجوية في سماء البلاد، وُجهت لمسارات بديلة

٠١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٠ م
رمز الخبر: 85614748
الرحلات الجوية في سماء البلاد، وُجهت لمسارات بديلة

طهران/ 1 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – قال المتحدث باسم مؤسسة الطيران المدني جعفر يازرلو انه في ضوء الضربات الصاروخية التي نفذتها ايران مساء اليوم ضد الكيان الصهيوني، فانه تم التنسيق لتوجيه الرحلات الجوية الى مسارات آمنة وبديلة.

واضاف يازرلو انه يجري التقييم الشامل لمخاطر اجواء البلاد وعمليات الرحلات الجوية، اذ تم اصدار نتائج ذلك في بيان ملاحي جوي.

واضاف انه تم في ظل التنسيق المنجز، تعليق الرحلات التي لم تتم بعد، حتى يتم انجاز جميع التقييمات لرحلات جوية آمنة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .