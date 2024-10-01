الرحلات الجوية في سماء البلاد، وُجهت لمسارات بديلة

واضاف يازرلو انه يجري التقييم الشامل لمخاطر اجواء البلاد وعمليات الرحلات الجوية، اذ تم اصدار نتائج ذلك في بيان ملاحي جوي.

واضاف انه تم في ظل التنسيق المنجز، تعليق الرحلات التي لم تتم بعد، حتى يتم انجاز جميع التقييمات لرحلات جوية آمنة.