الرحلات الجوية في سماء البلاد، وُجهت لمسارات بديلة

واضاف يازرلو انه يجري التقييم الشامل لمخاطر اجواء البلاد وعمليات الرحلات الجوية، اذ تم اصدار نتائج ذلك في بيان ملاحي جوي.
واضاف انه تم في ظل التنسيق المنجز، تعليق الرحلات التي لم تتم بعد، حتى يتم انجاز جميع التقييمات لرحلات جوية آمنة.
طهران/ 1 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – قال المتحدث باسم مؤسسة الطيران المدني جعفر يازرلو انه في ضوء الضربات الصاروخية التي نفذتها ايران مساء اليوم ضد الكيان الصهيوني، فانه تم التنسيق لتوجيه الرحلات الجوية الى مسارات آمنة وبديلة.
واضاف يازرلو انه يجري التقييم الشامل لمخاطر اجواء البلاد وعمليات الرحلات الجوية، اذ تم اصدار نتائج ذلك في بيان ملاحي جوي.
واضاف انه تم في ظل التنسيق المنجز، تعليق الرحلات التي لم تتم بعد، حتى يتم انجاز جميع التقييمات لرحلات جوية آمنة.
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