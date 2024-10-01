بزشكيان: ليعلم نتنياهو ان ايران ليست داعية حرب ونقف بوجه اي تهديد بحزم

وكتب الرئيس بزشكيان في منشور في منصة "اكس": تاسيسا على الحقوق المشروعة وبهدف السلام والامن لايران والمنطقة، تم الرد ردا حازما على اعتداءات الكيان الصهيوني.

واضاف ان هذا الاجراء جاء دفاعا عن المصالح والمواطنين الايرانيين.

وتابع ان على نتنياهو ان يعلم ان ايران ليست من دعاة الحرب لكنها تقف بحسم في وجه اي تهديد. وهذا جزء فحسب من قدراتنا. لا تدخلوا في مواجهة مع ايران.

وكان حرس الثورة الاسلامية قد قال في بيان انه تم مساء اليوم الثلاثاء استهداف قلب فلسطين المحتلة وذلك ردا على استشهاد إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله واللواء حرس ثوري عباس نيلفروشان.