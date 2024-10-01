عراقجي: لا خلافات بين الحكومة وسائر الاجهزة بشان مواجهة الكيان الصهيوني

واشار عراقجي في تصريحات صحفية الى مزاعم وسائل الاعلام الاجنبية بخصوص وجود خلافات بين الحكومة وسائر القطاعات في البلاد للرد على ممارسات الكيان الصهيوني قائلا ان هذه هي سياسة وسائل الاعلام الاجنبية لايجاد ثنائية قطبية في المجتمع لكن هذا الموضوع لا اساس له جملة وتفصيلا، لان الحكومة على انسجام مع مجمل الحكم ولا يوجد ادنى شك في ذلك.

واضاف ان القرارات التي تتخذ على المستويات العليا في البلاد ستُنفذ على يد جميع المعنيين بالتنفيذ والمؤسسات، وان الاعداء الذين يتمنون بث الخلافات بين السلطات والمؤسسات المختلفة في البلاد سيقبرون احلامهم.

وفيما يخص التفوهات التي ادلى بها اخيرا قادة الكيان الصهيوني قال عراقجي ان اعداءنا جندوا مجمل قدراتهم السياسية والامنية والعسكرية والاعلامية ضد ايران، وهذا يظهر انهم في موقع الضعف، بحيث استخدموا كل قدراتهم لمواجهة محور المقاومة والجمهورية الاسلامية الايرانية موضحا ان الشعب الايراني يتعرض لاكثر من 44 عاما لهكذا دعايات ولم يصغ ابدا لها وبالتالي فقد اخفق الاعداء في نيل مبتغاهم.