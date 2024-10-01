حرس الثورة: 90 بالمائة من الصواريخ اصابت اهدافها بنجاح

وفيما يلي نص البيان الثاني لحرس الثورة الاسلامية:

بسم الله الرحمن الرحیم

ايتها الامة الاسلامية وجبهة المقاومة الكبرى وشعب ايران الاسلامية الكريم

تعقيبا على المعطيات السابقة، فان ابناؤكم في حرس الثورة الاسلامية وتنفيذا للوعود التي قطعها مسؤولو الجمهورية الاسلامية والقادة العسكريون، وبمساعدة سائر القوات المسلحة، استهدفوا خلال عملية الوعد الصادق 2 بكلمة السر "يا رسول الله (ص)، المراكز الاستراتيجية داخل الارض المحتلة بالصواريخ التي صنعها أبناء ايران الاسلامية.

وعلى الرغم من ان المنطقة يتم حمايتها باكثر المنظومات الدفاعية تطورا واكبرها حجما، فان 90 بالمائة من الاطلاقات اصابت اهدافها بنجاح، وانتاب الكيان الصهيوني الرعب من الاشراف الاستخباراتي والعملاني للجمهورية الاسلامية.

وتم خلال هذه العملية، استهداف بعض القواعد الجوية والرادارية ومراكز التواطؤ والتخطيط لاغتيال قادة المقاومة لا سيما الشهيد الدكتور اسماعيل هنية وزعيم حزب الله الشهيد حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله والقادة العسكريين في حزب الله والمقاومة الاسلامية في فلسطين وقيادات الحرس الثوري.

ان هذه العملية، نُفذت في اطار حق الدفاع المشروع ووفقا للقوانين الدولية، واي حماقة يرتكبها العدو سيتم الرد عليها ردا مدمرا وتبعث على الندم.

العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية