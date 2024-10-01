٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٢٨ ص
رمز الخبر: 85614921
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journalistکاظم شماعییان

وزير الدفاع: عملية الليلة، جزء من القدرات الصاروخية الايرانية

٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٢٨ ص
رمز الخبر: 85614921
وزير الدفاع: عملية الليلة، جزء من القدرات الصاروخية الايرانية

طهران/ 2 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد طيار عزيز نصير زادة ان عملية الليلة كانت جزء فقط من القدرات الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال ان هذه العملية كانت ذكية ومخطط لها بدقة ونفذت بنجاح تام واستخدمت فيها مروحة من منتاجتنا  الصاروخية. ان هذه العملية صممت بما يتناسب مع المنظومات الدفاعية للكيان الصهيوني وكانت عملية ناجحة للغاية.

واكد ان الاهداف المحددة في هذه العملية، كانت عسكرية وعملانية بالكامل لا سيما الاهداف الاستخباراتية التي استخدمت لاغتيال الشهيد اسماعيل هنية.

واضاف انه ان تجرا الكيان الصهيوني وقام بالرد، فان اجراءاتنا ستكون شديدة جدا وسنستخدم تشكيلة اكثر تطورا من انواع صواريخنا.

واكد ان عملية الليلة هي جزء فحسب من القدرات الصاروخية الايرانية وان قسما كبيرا من القدرات الصاروخية لم يستخدم بعد نظرا الى التكنولوجيا المتطورة للغاية وقدرتها على التدمير الاكثر شدة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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