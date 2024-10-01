الاركان العامة للقوات المسلحة: ايران ستجعل كل معتد اثيم، يندم على فعلته

واضافت ان الكيان الاسرائيلي الغاصب والقاتل للاطفال وحماته الدوليين والاقليميين خاصة داعمه الرئيسي امريكا المجرمة يجب ان يعلموا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تكن طيلة الـ 45 عاما الماضية، البادئة في اي حرب ولن تكون، لكنها لن تتخلى عن حقها في الدفاع المشروع في مواجهة اي عدوان وستجعل اي معتد اثيم وباي مستوى كان، يندم على فعلته.

واعربت عن شكرها للعمل المشروع والشجاع والجهادي لابناء الشعب الايراني في قوة الجو فضاء للحرس الثوري واسناد جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ووزارة الدفاع في الثار ومعاقبة الكيان الصهيوني القاتل للاطفال والسفاح، واعتبرت هذه العملية بانها حق مشروع.

وحذرت انه ان قام الكيان المعتدي بالرد بالمثل فيجب ان ينتظر تدمير بنيته التحتية على نطاق واسع وشامل في ارض فلسطين المحتلة، وفي حالة التدخل المباشر للدول الداعمة للكيان في العدوان على ايران الاسلامية، فان مراكزهم ومصالحهم على مستوى المنطقة، ستواجه بالتزامن، بهجوم قوي للقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية.