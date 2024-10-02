استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الصهيوني على "معهد الأمل" للأيتام في غزة

وأعلنت المصادر لا يزال رجال الإنقاذ يقومون بإزالة الأنقاض واستخراج الجثث المحتملة تحت الأنقاض.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استشهاد 41638 مواطناً فلسطينياً خلال 361 يوماً من جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.
انتهى**3276
طهران/ 2 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- استمرارا لجرائمه ضد المراكز المدنية، قصف الاحتلال الصهيوني، "معهد الأمل" للأيتام غرب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص.
وأعلنت المصادر لا يزال رجال الإنقاذ يقومون بإزالة الأنقاض واستخراج الجثث المحتملة تحت الأنقاض.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استشهاد 41638 مواطناً فلسطينياً خلال 361 يوماً من جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.
انتهى**3276
طهران/1 تشرين الأول/ أكتوبر/إرنا- أعلنت مصادر إخبارية استشهاد 6 فلسطينيين في قصف الصهيوني على…
طهران/22 أيلول/سبتمبر/إرنا- استشهد 16 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الصهيوني على غرب غزة، في اليوم…
طهران / 15 ايلول/سبتمبر/ارنا-استشهد 26 فلسطينيا على الأقل، بينهم 6 أطفال في سلسلة غارات إسرائيلية…
طهران / 20 أيلول/سبتمبر/إرنا- أعلنت مصادر إخبارية أن استشهاد 8 فلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال…
طهران / 20 أيلول/سبتمبر/إرنا- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب…
طهران /15 أيلول/سبتمبر/إرنا- استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال الصهيوني…
تعليقك