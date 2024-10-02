٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٠٧ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85615044
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استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الصهيوني على "معهد الأمل" للأيتام في غزة

٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٠٧ ص
رمز الخبر: 85615044
استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الصهيوني على "معهد الأمل" للأيتام في غزة

طهران/ 2 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- استمرارا لجرائمه ضد المراكز المدنية، قصف الاحتلال الصهيوني، "معهد الأمل" للأيتام غرب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص.

وأعلنت المصادر لا يزال رجال الإنقاذ يقومون بإزالة الأنقاض واستخراج الجثث المحتملة تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استشهاد 41638 مواطناً فلسطينياً خلال 361 يوماً من جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

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