كنعاني: ليعلم الصهاينة أن إيران تفعل ما تقول

وكتب "ناصر كنعاني" في صفحته الشخصية على الفضاء الافتراضي: تصرفنا وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة دفاعا عن حقنا المشروع وحماية أمن إيران وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأضاف: إن قدرة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وشجاعتها وقوتها الدفاعية وعلى رأسها حكمة سماحة القائد وحنكته وثباته، هي مصدر فخر لجميع الإيرانيين.

وأشار كنعاني: متمسكون باستقرار وأمن المنطقة وسنتحرك بقوة ضد المعتدين.

وقال كنعاني: لن تمر أي مغامرة وخطوة غير مدروسة ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها وأمنها القومي دون رد.

وصرح: إن مستقبل المنطقة سترسمه شعوب المنطقة وليس الغزاة والمعتدين الذين لا جذور لهم ولا هوية.

واعلن حرس الثورة الاسلامية في بيان له مساء امس الثلاثاء عن بدء الهجوم الصاروخي على كيان الاحتلال الصهيوني بدعم من الجيش ووزارة الدفاع وقد تمت الموافقة على هذه العملية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.

وجاء في البيان: استهدفنا قلب الأراضي المحتلة رداً على استشهاد إسماعيل هنية والسيدحسن نصرالله والشهيد نيلفروشان.

انتهی**1426